Sel aastal toimub Südamelaul suvel

Südamelaulu projektijuht Elizabeth Lindjärv ütles, et Südamelaul 2020 toimub seekord 19.juulil ja ikka Paides. Nii on see toimunud juba 19 aastat.

Üle-eestilist üritust korraldab Järvamaa noortekoguga koostöös Paide muusika- ja teatrimajaga. "Tegemist on omaloomingukonkursiga, kus esitatakse iseenda loodud laule," täpsustas Lindjärv.

Konkursile oodatakse Lindjärve sõnul osalema kõiki, kes soovivad võtta sahtlist välja aegade jooksul kirja pandud read või mõtted. "Kui sõnadele on viisijupike juurde mõeldud ja jagub ka julgust see ette kanda, ongi Südamelaul just õige koht, kus seda teha," julgustas ta.

Lindjärv märkis, et Südamelaulul on võimalik osaleda kolmes erinevas kategoorias: laulud südamest südamesse, isamaa südames ja südamerütmihäire. "Küllap tunnetab igaüks ise ära, millisesse neist kategooriatest tema laul võiks sobituda ehk siis kas on tegu armastuslaulu, isamaalise pala või millegi rajumaga," sõnas ta.

Eelmisel aastal kostus lavalaudadel 17 erilist laulu, kolmes erinevas kategoorias. Sündmus on suunatud kõigile musikaalsetele loomeinimestele ning on osalejatele ja pealtvaatajatele tasuta.

Kirjapanek on nüüd avatud ja seda saab teha järgneval lingil: https://forms.gle/EZZDMBzQiHoo9C866