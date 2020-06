Päästjad võtavad ujumiskohad luubi alla

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tõdes, et lähipäevadel jätkuv kuum ilm meelitab veekogu äärde mõnusalt aega veetma palju rahvast. "Kahjuks kipub selle ajaveetmisega kaasas käima ka alkoholi tarbimine, aga me ei väsi kordamast, et alkohol ja ujumine ei käi kokku. Alkoholi tarvitanu hindab oma võimeid üle, väsib kiiresti, tekivad südamevereringesüsteemi talituse häired ning kosutav suplus võibki jääda viimaseks,“ hoiatas ta.

Tänavu on oma elu märga hauda jätnud 32 inimest, neist 26 on olnud mehed ja 6 naised. Pooled veeõnnetustes hukkunud on olnud alkoholijoobes.

2019. aastal uppus 36 inimest. Tammearu nentis, et riskid igasugusteks õnnetusteks on sel aastal suuremad, kuna Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel on alkoholi tarbimine Eestis suurenenud ja erinevate õnnetuste oluliseks riskiks on paraku alkoholi tarbimine.

Kontrollreidide peamine eesmärk on nõustada ja suunata inimesi ohutult käituma ning hoida ära õnnetusi ja hukkumisi.