Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp kinnitas siis, et nende sooviks on mitte lasta hoonel edasi laguneda ja selle tõttu olla ohtlik läheduses liikujatele, vaid leida sellele rakendust. „Et hoone juurde kuulub ka kinnistu, siis läbirääkimiste käigus ei ole vald vastu, kui soovitakse rakendada ka veetorni ümbrust. Tingimus on, et arvestatakse läbirääkimise pakkumise tingimustega,“ selgitas ta.