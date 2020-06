Spordihoone kannab edasi võilillemärki

2011. aastal ütles E-Piim juhatuse esimees Jaanus Murakas Järva Teatajale, et tal on sihtasutusega Paide spordi- ja tervisekeskus ning Paide linnavalitsusega valmimas koostööleping, mille järgi tuleb maakonna suurimat spordihalli nimetada E-Piima spordihalliks. Nii ka sündis ning 2012. aasta märtsis said spordihalli seinale paika e-Piima võilillelogod ja peeti uhket nimepidu.