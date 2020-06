Vald hakkab uurima tuulepargi rajamise võimalust

Rahandusministeerium toetab 14 kohalikku omavalitsust üldplaneeringuteks vajalike uuringute ja analüüside tegemisel, taotlusvooru eelarve on ligi 200 000 eurot. Toetuse eesmärk on aidata teadmispõhise lähenemisega kujundada elukeskkonda paremaks just nendes valdkondades, mida paikkond tähtsaks peab.