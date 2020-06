Tahad olla graatsiline naine – mine balletistuudiosse

Kord nädalas tuleb Paides kokku omapärane kooslus naisi – naistearst, õpetaja, reisikonsultant, arhitekt, turundusjuht ja nii mõnegi toreda ameti esindaja veel. Mis neid seob? Vastus kõlab ühe väikelinna kohta pisut uskumatult – ballett. Just nimelt! Paides on balletistuudio, kus täiskasvanud prouad-preilid on juba neli pikka hooaega balletiõpetaja Sanna Kondase käe all õppinud oma keha valitsema ja liigutusi tantsudeks vormima.