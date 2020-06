Türilastele oluline sild läheb peagi remonti

Mäger rõhutas, et remonditööde ajal sillast üle ei pääse. Seega tuleb silda igapäevaselt kasutavatel Türi valla elanikel arvestada, et alates 13. juulist tuleb liikumiseks valida teine tee.

Mäger lisas, et töövõtja Balti Ehitusmeistrid OÜ püüab oma tööjärge sättida nii, et enamikel päevadel peale tööpäeva lõppu (alates kella 17) kuni järgmise hommikuni (kuni kell 8) oleks siiski võimalik hädaolukorras silda ületada. "Aga ülejäänud ajal on sillameistritel küll inimestele tungiv palve on, et tööde teostamise ajal silda ei kasutataks," rõhutas ta.