Paides hakatakse tasuta eterniiti ära vedama

Vanemate majade katusevahetusel jääb sageli üle suur hunnik vana eterniiti, millest on küllaltki keeruline lahti saada. Prügimäele või jäätmejaama viies küsitakse eterniidi kui ohtliku jäätmeliigi eest raha ning peale kauba tuleb maksta ka transpordi eest. Kõik see kokku kergitab kasutust prügist vabanemise hinna sedavõrd kõrgeks, et enamik inimesi lööb sellele käega.