Paide-Türi rahvajooksuni jääb täpselt kolm kuud

Petrovits märkis, et lähimatel kuudel võib olukord siiski muutuda. Kui koroonaviiruse levik püsib kontrolli all, on lootust, et suve teises pooles vähendab vabariigi valitsus piiranguid veelgi. "Oleme seega lootusrikkad ja ettevalmistused jooksu korraldamiseks jätkuvad," sõnas ta.