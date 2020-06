Kärner selgitas, et Tallinna Linnatranspordi AS on võtnud nõuks hakata taastama kunagist linnaliini autobussi Ikarus 620. Paraku oli väidetavalt ainus selline eksemplar Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga valduses. "Läbirääkimiste tulemusel jõudsime kokkuleppele, et vahetame vana bussi uuema linnaliini lõõts-autobussi Volvo 1442 vastu," sõnas ta.