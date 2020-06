Paide linna aednik Hedi Jürgen ütles, et Paides hooldab ta roose kolmel peenral. «Kõige vanemad roosid kasvavad raekoja ümber. Sinna istutati 11 aastat tagasi kolme sorti. Kõige pilkupüüdvamad on topeltõielised «Hansalandid», tagapool on veidi kõrgemad lihtõielised «Robustad» ning natuke enam varju jäävad roosad «Hansad»,» tutvustas ta.