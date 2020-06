Rahvajooksu juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et korraldajad hellitavad lootust, et valitsus leevendab suve teises pooles üritustes osalejate piirarvu. «Juulis kehtiva korra järgi tohiks üritust teha kuni tuhandele inimesele, aga see meid ei rahulda, vaja on suuremat arvu, mis lubaks korraga ühel üritusel viibida vähemalt kahel tuhandel inimesel,» lausus ta.