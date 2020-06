Järva-Jaani kogukond lõi ühingu

Järva-Jaani kogukonna organiseerumise algatanud Järva-Jaani viimane vallavanem, praegu Paide linnameeskonna kogukonnajuhi ametit pidav Arto Saar ütles, et tema süda on rahul: "Missioon on täidetud ja nüüd ehk tekib Järva-Jaani natuke juurde uut õhinat ja tuhinat koos midagi ära teha. Eelmisel nädalal selgunud kaasava eelarve hääletuse tulemused, kus multispordiraja rajamise idee sai teise koha, juba näitasid, et koos tehes suudame küll."