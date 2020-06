Järvamaa noored ei vahi käed rüpes, vaid tahavad kultuurielule hoogu anda

Analüüsides oma meeskonnaga viimaste aastate trende Järvamaal, märkasid MTÜ Quorum noored, et üritusi ja ettevõtmisi, mis Järvamaa kogukonnad kokku tooks ning ühendaks, on vähe. Peamine põhjus, mis vabaõhukontsertide sarja tegema ajendas, on Paide ruumieksperimendi ärajäämine.