Ükski Paide laps ei jää hõbelusikata

Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Anett Kruusmaa meenutas, et maikuine pidu jäi toimumata seoses koroonaviiruse levikuga Eestis ning sellest tingitud eriolukorrale.

Ta lisas, et traditsiooniliselt toimub aastas kaks hõbelusikapidu: emadepäeva paiku maikuus ja isadepäeva paiku novembrikuus.

Kruusmaa ütles, et linnavalitsuse algne plaan oli novembrikuus toimuv hõbelusikapidu ühildada ära jäänud peoga ehk korraldada kaks pidu korraga. "Kuna aga koroonaviirus pole veel kusagile lõplikult kadunud ning jätkuvalt peab järgima distantsi puudutavaid eeskirju, siis on vägagi võimalik, et peol osalevaid inimesi saaks olema kokku liiga palju," arutles ta.