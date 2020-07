DPD võtab uute pakiautomaatide asukohtadena ette Järvamaa maapiirkonnad

DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss selgitas, et uute pakiautomaatide paigaldamisega alustatakse septembris ning eeldatavalt jõutakse lõpuni märtsiks. „Väiksemates asulates pole praegu võimalik inimestel valida erinevate ettevõtete pakiautomaatide vahel ning ka eraisikud ise on üha aktiivsemad omavaheliste pakkide saatmises. Sellepärast keskendume eelkõige oma pakiautomaadi võrgustikuga klientidele lähemale jõudmisele,“ lausus Kirss. „Olulisel määral lisame pakiautomaate väiksematesse asulatesse üle Eesti ning suuremates linnades tahame samuti liikuda lähemale inimeste elukohtadele ehk prioriteediks on magalarajoonid ja elamute piirkonnad.“