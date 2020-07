Volvo kutsub turvavööprobleemi tõttu Eestis tagasi tuhandeid autosid

Volvosid Baltimaadesse toova Volvax Balti turundusdirektor Tiit Lillipuu ütles Postimehele, et 2007.–2020. mudeliaasta autode esiistmete turvavööde kinnitust puudutav teenindussekutsumine on praegu väga värskes faasis ja ettevõtteni pole kogu vajalik teave tehasest praeguseks veel jõudnud.

Volvaxile teadaolevalt kuulub Eestis teenindussekutsumise alla 4318 Volvot. "Arvestades aga seda, et Volvo on üks populaarsemaid imporditavaid sõiduautomarke Eestis, võib arvata, et tegelik hulk on oluliselt suurem, sest märgatav osa sissetoodud vanematest sõidukitest ei ole kunagi Volvo volitatud teenindust külastanud," nentis Lillipuu. "Koostöös maanteametiga jõutakse loodatavasti siiski ka nende autode omanikeni. Teavitame Volvo kliente Eestis suve jooksul, et kokku leppida Volvo teenindusekülastused."