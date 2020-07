Eriarstile aja leidmiseks loodi tehnoloogiline abimees

Kui eelmisel suvel sai üleriigilises digiregistratuuris broneerida aegu vaid suurematesse Eesti haiglatesse, siis praeguseks on aegasid võimalik broneerida juba 66 raviasutusse. „Inimesed on sageli harjunud eriarsti aegu otsima enda elukoha lähedal asuvast raviasutusest, kuid uus lahendus pakub vaid ühe klikiga esmaseid vastuvõtuaegu erinevates Eesti haiglates ja seda isegi kuni üks aasta ette, olenevalt raviasutuse poolt avaldatud vabadest aegadest,“ selgitas TEHIKu juht Katrin Reinhold.

Üleriigilises digiregistratuuris on alates selle loomisest ehk viimase pooleteise aastaga tehtud üle 65 000 broneeringu. „Kiire ja mugav digitaalne võimalus endale ise eriarsti vastuvõtuaega broneerida on kindlasti tulevikku suunatud teenus, mille kasutajate arv kasvab iga päevaga,“ rääkis Reinhold.

Üleriigiline digiregistratuur on lahendus riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee, kus inimene saab ühes vaates broneerida, muuta ja tühistada eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikides lahendusega liidestunud raviasutustes. See annab patsiendile valikuvabaduse broneerida eriarsti esmane vastuvõtuaeg ühest kohast, ilma et peaks helistama erinevatesse raviasutustesse või kasutama nende broneeringusüsteeme. Eriarsti esmase vastuvõtuaja broneerimiseks on vajalik saatekiri v.a günekoloog, naha-suguhaiguste arst, silmaarst ja psühhiaater.