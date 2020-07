Tänasest saab esitada kandidaate 2020. aasta parima mahetootja ja -toote konkursile

„Mahepõllumajandus muutub järjest kaalukamaks teguriks praeguste keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisel,“ ütles Airi Vetemaa Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest. „Euroopa Komisjoni uutes strateegiates talust taldrikule ja elurikkuse strateegia rõhutatakse mahepõllumajanduse olulisust ja seavad eesmärke, et suurendada mahepõllumajandusmaa pinda ning edendada nii mahetoodete pakkumist kui ka nõudlust. Loodame, et ka Eesti läheb kaasa Euroopa suundumustega ning panustab nii uue põllumajanduspoliitika strateegiakava kui ka muude meetmetega mahepõllumajanduse jätkuvasse arengusse,“ ütles Vetemaa.

Konkursile „Parim mahetootja 2020“ saavad kandidaate esitada nii organisatsioonid kui ka üksikisikud, sh kandideerija ise. Konkursile oodatakse mahetootjaid, kes ei ole varem konkurssi võitnud ja on mahepõllumajandusega tegelenud vähemalt kaks aastat. Esitamiseks tuleb täita ankeet. Kandidaatide ankeetide esitamise tähtaeg on 16. juuli.

Konkursile „Parim mahetoode 2020“ esitavad oma tooteid mahetöötlejad ise, esitada saab kuni kolm toodet. Tingimuseks on, et mahetoode oleks ankeetide esitamise tähtajaks müügil. Toodete ankeetide esitamise tähtaeg on 12. august.

„Näeme igal aastal, et häid kodumaiseid mahetooteid tuleb meie töötlejatelt juurde. Et mahetoodangu tase on kõrge, näitab seegi, et paljud mahetooted on jõudnud tunnustuseni ka muudel Eesti ja rahvusvahelistel toidukonkurssidel,“ ütles Airi Vetemaa.