Suur suvepidu Aruküla mõisa pargis toimub juba täna õhtul

Ürituse turundusjuht Johanna Tuisk ütles, et eriolukorrast tingituna kaalusid nad peo korraldust pikalt, kuid Aruküla mõisa park on sedavõrd avar, et seal annab ka 2 + 2 reeglit järgides pidu teha. «Tõsi, piletite arv on sellest tulenevalt piiratud. Panime müüki 900 piletit, sest sellele lisanduvad ka artistid, korraldajad ja toitlustajad ning kõik ülejäänud peoga seotud inimesed. Saame reegleid järgides sisse lasta kõige rohkem 1000 inimest,» selgitas ta.