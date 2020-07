Balletietendusel hõljusid graatsilised haldjad ja lustakad liblikad

Kontsertetendused on Sanna Kondase meelest kujunenud neli aastat tegutsenud balletistuudiol toredaks tavaks ja panevad justkui hooajale piduliku punkti. «Aga see ei tähenda, et lavale tulek oleks kõigile kohustustlik,» rõhutas ta. «On naisi ja ka lapsi, kes ei soovi esineda ja pelgavad lava. Nemad saavad siis saalist etendust nautida või esinejaid muul moel lava taga toetada.»