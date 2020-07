Kaitseliidu Järva maleva pealik major Gabriel Rikberg selgitas, et kuigi detailplaneeringu protsess jõuab sügisel edukalt lõpule, ei alga kohe kompleksi projekteerimine nagu ei lööda järgmisel aastal veel koppa maasse.

"Protsess on pikaajaline. Malev kolis staabi ajutiselt Türile sealse kompanii sajandivanusesse hoonesse 27 aastat tagasi. Sellest ajast peale on olnud kavas maleva staabi maakonnalinna tagasi toomine. Valitsus on malevale eraldanud Paide Ringtee äärde staabi- ja tagalakeskuse jaoks maad, kuid lähiaastate plaanides veel ehituse alustamiseks rahalisi vahendeid pole," tõdes pealik.