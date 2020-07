Anni talu pidas hoovikohvikut ja avas õue laadale

Täna tõestas Anni talu Peetris, et laat ei pea olema suurte linnade keskväljakul või tuhandete poolt sissetallatud radadel, vaid kui südames on tohutult suur kindel soov ja vajadus seda teha, siis kõlbab inimesi kutsuda ka oma koduhoovi ja teha kogukondlik inimesekeskne hubane ettevõtmine, kus tähtsaimal kohal mõnus olemine.

Anni talu pererahvas tunnistas oma isekust: " Oma kodu õuel väikeste laste kõrvalt on mugavaim viis luua, samas on tänu sellele mugavusele ja kodu juures toimetamisele hinge-, südamepanus suur. Ka sellepärast, et loome seda kõike ka oma perele, endale koju. Ja seda oma laste- ja lähedaste, vanade ja uute sõprade abil. Oleme tohutult tänulikud!"