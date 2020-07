Öötla kooli kokkutulek lükkub järgmisesse aastasse

"Kooli kokkutulekust osa võtvad inimesed saavivad näha oma kunagisi klassiruume ja näidata mõisas olnud koolimaja oma lähedastele aga remondi tõttu praegu me majja ei pääse. Koolijuures õues kohtuda ilma majja sisse saamata ei pidanud me mõistlikuks. Parem on aasta oodata ja kokkutulek maha pidada järgmise aasta juuli neljandal laupäeval," selgitas Paimets.