Naiste graatsiline autoklubi pakkis PAMTi väljaku tihkelt neljarattalisi täis

Täna õhtupoolikul kella viieni on PAMTi väljakul lindiga piiratud alal kümneid autosid, mõned edevalt kapott irvakil, et paistaks forseeritud mootorid. Teistel lahti pagasnikuluuk, et lasta helisüsteemi plekkiväristav bass mõjule. Mõne masina erilisusest saab aru ennekõike omanik ise.