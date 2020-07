Vanatehnika varjupaik on üks osa Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskusest, mida haldab Järva-Jaani Tuletõrje Selts. Kogu sealset asjaajamist ohjab Tuve Kärner, keda rohkem tuntakse kui Muuseumipapat.

“Meil on omad “agendid”, kellele see kummaline veok Rakveres silma jäi,” rääkis Kärner. “Varjupaika kogutakse peamiselt Eesti teedel liikunud autosid. Neist haruldasemad oleme kandnud meie enda punasesse raamatusse ja kõnealune Praga on üks punase raamatu isenditest.”