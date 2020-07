Projekt „Õed tagasi tervishoidu“ alustab taas

1. septembril 2020 alustavad Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool projektipõhise õppega “Õed tagasi tervishoidu”. Projekti rahastab Sotsiaalministeerium. Õppe raames viiakse läbi teoreetiline ja praktiline koolitus, mis annab võimaluse tuua tööturule tagasi õed, kes ei ole tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ja õena ei tööta. Koolitus valmistab õendussektoris pikemat aega mittetöötanud õdesid ette õe teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks, mis annab võimaluse nende kandmiseks tervishoiutöötajate registrisse. Kõikidele osalejatele makstakse stipendiumi ning koolitusel on võimalik osaleda põhitöö kõrvalt. Kokku avatakse kaks rühma 15 õppekohaga vastavalt Tallinnas ja Tartus.

Koolitust viivad läbi Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Kuna Eestis on õdede puudus kõigis õenduse valdkondades, siis on kursus üles ehitatud õe üldpädevusi silmas pidades. Samuti pakutakse vajaduspõhist riigikeele täiendõpet eesti keelest erineva emakeelega õppijatele.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes (nt Pärnus, Kuressaares, Haapsalus jm)