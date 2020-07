Armastatud Eesti muusik külastab Paidet

See on Paide kirikus esimene suurem kontsert pärast eriolukorra piirangute leevendumist. Paide kiriku juhatuse esimehe Aivar-Joel Riki sõnul lubatakse kirikusse siiski piiratud arv inimesi. "Piirangud on küll leebemaks muutunud, kuid peame inimesi siiski hajutama," rääkis ta. Reeglite kohaselt on kontserdile lubatud maksimaalselt 260 inimest.