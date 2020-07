Metsa uuendamise toetusvoorust küsiti kaks korda enam raha kui on vahendeid

Võrreldes eelmiste aastatega on märkimisväärne, et metsauuenduse hooldamiseks küsitav toetus on tublis kasvutrendis – kui eelmisel aastal küsiti metsa uuendamise toetuse esimeses voorus uuenduse hooldamiseks toetust 870le hektarile metsamaale, siis tänavu 1153le hektarile, mida on veerandi võrra rohkem kui 2019. aastal.