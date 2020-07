Linnameeskonna peatreener euromängust: Üks vastane, üks mäng, üks pingutus

Arvestades seda, et järgmise 1,5 kuuga peab Paide linnameeskond hakkama saama nii Premium liiga mängudega kui ka eurosarja kohtumiseks valmistumisega, siis tunnistas ka Vjatšeslav Zahovaiko, et olukord on nende jaoks uus. „Esmatähtis on Premium liiga turniir ning ega me väga pikalt oma tulevikku seni ette vaadanud ei olegi, pigem võtame asju mäng mängu kaupa,“ avaldas ta. „Seega, Narva mäng on ootamas. Ebaõiglaselt on Narva hetkel tabelis viimasel kohal, meeskonnas on kvaliteeti küll ja küll. Paide linnameeskonda ootab kolmapäeval ees haavatud loom, kes mängib kodus. Vastastel ei ole enam midagi kaotada, tuleb väga tuline vastasseis ja selleks me ka valmistume.“