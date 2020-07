Hindade langus pidurdus juunis

Kui energiahindade langus Eestis ja euroalal on sarnane, siis suurema hinnalanguse taga on eelkõige koroonamõjude kiirem levimine teenuste hindadesse ja riiklikud meetmed seoses aktsiisilangetustega. Ka toiduhindade tõus on meil viimastel kuudel olnud aiasaaduste väiksema kallinemise tõttu tagasihoidlikum.