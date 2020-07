Kui soovida sel nädalavahetusel üheks ööks ühele täiskasvanule tuba saada, pakub Tallinn mõistagi märksa rohkem majutusasutusi. Silma torkab aga, et pealinnas on võimalik soe tuba leida märksa odavama hinna eest.

Järvamaal on võimalik kõige soodsamalt öö veeta Järva-Jaani kämpingus või Vao külalistemajas. Mõlemas maksab üks öö ühele inimesele 33 eurot. Seevastu Põhja-Tallinnas asuvas Umbrella nimelises hostelis tuleb öö eest välja käia vaid kuus eurot. Tõsi, Järva-Jaani kämpingus saab külastaja endale privaatse ruumi, Umbrella hostelis tuleb tuba jagada. Odavat kuueeurost hinda pakub ka hostel One Old Town nimeline majutusasutus. Ka seal tuleb öö veeta ühises toas.