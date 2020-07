Uued tingimused ohutuks reisimiseks: lennukites tuleb maske kanda ja hotellides võib toitu tõsta ainult teenindaja

Eesti turismifirmade liidu peasekretäri Mariann Luguse sõnul on enne reisile minekut oluline teha ära kodutöö. Kindlasti on mõtet nõu pidada oma reisikonsultandiga, kes valdab põhjalikku ja värsket teavet olukorra kohta erinevates sihtriikides. Kiire ja adekvaatne reisiinfo on leitav ka Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt, lennusihtkohtade teave on üleval Tallinna lennujaama lehel.

Luguse sõnul on praegu populaarsed need sihtkohad, kus nakkusoht on madal ning kuhu saab Tallinnast otse lennata, näiteks Viin. Päikesesihtkohtadest on juulis olulisim Kreeka. Eelmisel nädalal toimusid esimesed tšarterlendudega reisid Kreetale.

“Liidu liikmete, reisikorraldajate sõnul on tagasiside esimestelt klientidelt väga positiivne, sest ilm on soe, meri puhas ning desinfitseerivate vahendite küllusega oleme Eestiski juba ära harjunud,” ütles Mariann Lugus.

Transpordivahendis maskid pähe

Kindlasti tasub aga sinna reisijatel arvestada mitmete faktoritega. Sarnaselt Eestile on Kreekas piiratud üheskoos viibivate inimeste arv ning siseruumides on lubatud koos olla kuni kuuel inimesel või perel. Basseinide juures kehtib sama kuue inimese reegel, avalikes randades muutusi pole. Hotellides kliendid maske kandma ei pea, kuid transpordivahendis on see kohustuslik.

“Kuna turiste on kogu Kreekas veel vähe, naudivad sinna lennanud kliendid tõelist luksust – ka kõige populaarsemad ja tavaliselt ülerahvastatud kohad on veel päris tühjad. Sisuliselt saavad sinna minejad nautida tõelist privaatturismindust,“ lisas Lugus.

Oluline on teada, et reisijad, kes saabuvad Kreekasse õhu-, mere- või maismaatranspordiga, peavad vähemalt 48 tundi enne riiki sisenemist täitma registreerimisvormi, mille esitamisel saab iga reisija isikliku QR-koodi, mis tuleb Kreeka lennujaama saabumisel ette näidata kas mobiiltelefoni ekraanil või paberil.

„Kriisijärgsel ajal, mil kogu maailm alles harjub uute tervise- ja turvalisusreeglitega, on väga oluline, et oleme teadlikud, kuidas reisi ajal käituda ja mis meid ees ootab. Näiteks Kreekas kehtib hotellides praegu selline kord, et toidu serveerimiseks hotellides on pea kõikjal abiks teenindaja, kes kliendi näitamise peale talle meelepärase taldrikule laob,“ selgitas Lugus. „Samuti on mõistlik reisikonsultandilt eelnevalt uurida, kas sihtkohas on võimalik külastada paiku ja atraktsioone, mis konkreetselt huvi pakuvad.”

Reisile minnes soovitab ETFL alati sõlmida reisikindlustuse, kuid praeguses olukorras on see eriti asjakohane. Kes aga ennast haigena tunneb, see peaks kindlasti koju jääma ning reisi edasi lükkama.

Kätepesu ja veelkord kätepesu

Tallinna lennujaamast välja reisides tasuks meeles pidada, et käte pesemine ja puhtuse hoidmine on haigestumise vältimiseks kõige kindlam viis. „Lendude osas on võrreldes varasemaga suurim muutus see, et lennukites peavad hetkel maskid ees olema. Lennujaamas neid kandma ei pea, küll saab neid aga lennujaamast endale kaasa osta,“ rääkis Lugus.

Kindlasti tuleks Luguse sõnul reisile minnes end registreerida Välisministeeriumi kodulehel. Lugus toonitas, et see, kas ja kui kiiresti taastuvad võimalused erinevatesse põnevatesse paikadesse reisimiseks, sõltub ennekõike inimestest endist.