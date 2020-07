Paide kino juuli esimese poole kava keskendub Euroopa filmidele

Saksamaa ja Luxemburgi koostöös valminud “Bayala” on mõeldud lastele ning räägib haldjate elust. “Ole minu silmadeks” räägib aga loo mässumeelse neiu ja pimeda noormehes seiklustest teekonnal mere äärde. Linateos on mõeldud vanusele 12+ ning valminud Venemaal.

“Kadunud prints” on lugu üksikisast, kes oma tütrele muinasjutte vestab, ning mis nende muinasjuttudega juhtub tütre kasvades. Filmi peaosas on Omar Sy, kes sai tuntuks filmiga “1+1”. Prantsuse linateos “Suvetüdruk” on sobilik vaatamiseks vanuses 16+, see räägib 16-aastase neiu suvevaheajast ning selle jooksul tehtavatest eluvalikutest.