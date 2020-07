Nädalavahetus kostitab ohtra vihmaga

Reedel (10.07) on maapinnalähedane õhurõhuväli kerges tõusutrendis, kuid kõrgemate kihtide õhuruumis on veel madalrõhkkond mõjusam. Sellises kombinatsioonis on öösel saju võimalus väike, päeval aga on tingimused soodsad rünksajupilvede arenguks. Siin-seal sajab hoovihma, püsib äikese võimalus. Mõõdukas tuul puhub öösel edelast, päeval pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on öösel 6..11, rannikul kuni 14°C, päeval 16..20°C.