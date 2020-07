Väätsa kortermajade festival tuleb kuuendat korda

Väätsa alevikus on saanud tavaks augusti alguses kortermajade juures üks korralik festival maha pidada. Kuigi kevadel oli kohalikel hirm, et sel aastal võib ettevõtmine koroonaviiruse tõttu keeruliseks osutuda, ei tahtnud ürituse ärajätmisest keegi midagi kuulda. Nüüdseks on ka eriolukord läbi ning kortermajade festivali planeerimine on täies hoos.