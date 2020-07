Tasuta bussid viivad avatud taludesse sellelgi aastal

„Koroonakriisist tingitud eriolukorra ajal viibis suur osa Eesti rahvast maal ja veendus, kui tore on maal elada. Avatud talude päeval sõidab Eesti rahvas taas maale, sest juurte juures on hea olla. Põllumajanduskoda korraldab sel aastal viis tasuta bussireisi kokku 240 inimesele ja aitab sedasi maale need linnainimesed, kellel puudub oma transport. Linnarahvas saab siis oma lastele näidata, kus kasvab vili ja kes lüpsab piima. Tore on jälle tõdeda, et Eesti maa elab ja toidab,“ lausus EPKK juhatuse liige Vahur Tõnissoo.