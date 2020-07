Eriolukord muutis eestlased eriti teadlikeks autoostjateks

Amserv Auto juhatuse esimees Margus Nõmmik nendib, et võrreldes koroonaeelse ajaga on inimesed autoostu planeerimisel ja sooritamisel oluliselt põhjalikumad ja läbimõeldumad. “Viimased aastad on näidanud, et eestlane väärtustab auto puhul madalaid ülalpidamiskulusid, sealhulgas madalat kütusekulu ja keskkonnasõbralikust. Käesolev suvi on seda trendi veelgi kinnitanud ja võib öelda, et praegusel ajal autot soetav inimene on valmis pigem pisut rohkem maksma, et saada enda vajadustele vastav ja vastupidav auto mudel," täheldas ta.