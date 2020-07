Noore õpetlase stipendiumile esitati rekordarv taotlusi

Archimedese kommunikatsioonispetsialist Evelin Kütt ütles, et Järvamaalt taotlusi tänavu ei tulnud.

„Noore õpetlase stipendium on eraettevõtjate ja Eesti riigi koostöös loodud võimalus gümnaasiumilõpetajatele, kes soovivad Eesti elu paremaks muuta välismaal tarkusi ja kogemusi omandades. Noortel on aina suurem huvi välismaale õppima mineku vastu, mida näitab läbi aegade suurim taotluste arv,“ selgitas sihtasutuse Archimedes riiklike kõrgharidusprogrammide büroo juhataja Evelin Einla-Polluks.

Tavapärasest rohkem on sihtriikidena esindatud Suurbritannia, Holland ning Taani. Samuti on taotlejaid Läti, Soome ja Prantsusmaa ülikoolidesse. Taotlusi tuli nii eesti kui vene õppekeelega gümnaasiumide lõpetajatelt, nii nõnda-öelda eliitkoolidest kui ka väiksematest koolidest. Erialadest on esindatud näiteks astronautika, biokeemia, džässlaul, lennundus, moekunst ja zooloogia.