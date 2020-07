Vaata: Paide turul kaubitsetakse esimeste kukeseentega

Paide Selveri ees asuvatele müügilettidele on saabunud Lõuna-Eesti kukeseened. Kilo kukeseeni maksab 13 eurot. Paide turul ainsana kukeseentega kaubitsev Ivan teadis rääkida, et seente hind hakkab langema. Seda, kas tänavu tuleb hea seenesaak on aga vara öelda.