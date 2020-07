Elron: rongiga Eestit avastavate reisijate arv on suvekuudel kasvanud

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg selgitas, et kui läbi aasta on põhiliseks rongireisijaks n-ö pendelreisija, kes sõidab töö, kooli või hobiringide vahet või külastab pere ja tuttavaid teistest linnadest, siis suviti on juba mitmel aastal oluliselt kasvanud pere ja sõpruskonnaga mööda Eestit reisijate arv, kes pikemate vahemaade läbimiseks kasutavad rongi.