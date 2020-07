Järvamaal metsloomi abistav vabatahtlik palub inimeste abi

Võsujalg ütles, et ta pole märganudki, et kevadest on vahepeal suvi saanud ja seegi juba poolepeal. "Praegu on minu hoole all meeletu arv loomi ja linde ning tööd on jätkuvalt palju," märkis ta.

Eesti metsloomaühing on Eestis suurim organisatsioon. "Me teeme päriselt metsloomade heaks midagi ära, mitte ei aja niisama tühja juttu aga ometi ei saa me riigilt mitte mingit toetust. Me toimime vaid annetuste toel ja ainult tänu abistavatele inimestele suudame nii palju loomi aidata," selgitas ta.

Võsujalg rõhutas,et kõik vabatahtlikud teevadki oma tööd õhinapõhiselt ega saa selle eest tasu. "Ainus tasu, mis me saame on terve loom, kes loodusesse naaseb," märkis ta.

"Tänase seisuga on mul reaalselt kõik puurid loomi täis aga abivajajaid tuleb aina juurde," kurtis ta.

Võsujalg ütles, et tema oleks valmis veelgi rohkem aitama, kuid selleks vajab ta uusi puure. "Kuna Eestis on metsloomade abistamine rangemaks muutumas, siis on ette antud ranged mõõdud, milline puur mingile liigile ja tegelasele sobib. See, et mõõdud ette antakse ei tähenda aga seda, et keegi hakkas toetama nende eluasemete ehitamist või laiendamist. Otsus on lihtne: tahad veel loomi aidata, siis teed nii nagu peab või lihtsalt loobud, kui ette antud tingimusi täita ei suuda," selgitas ta.

Lisaks vajavad kõik hoolealused liigiti õiget toitu. Nii kurb kui see ka ei ole, siis ei saa rebast kasvatada üles kapsa peal ja kakud, viud ja teised linnud vajavad samuti õiget toitu ja see on väga suur kulu.

"Ma pole ammu inimestelt abi palunud. Olen püüdnud ise hakkama saada, sest kõigile oli see koroonaviiruse tulek suureks löögiks. Palju inimesi kaotas ka töö ja see kõik puudutas meid otseselt, kuid täna vajan ma abi, et saaksin rohkem aidata neid, kes ennast ise aidata ei saa," ütles ta.

Võsujalg rõhutas, et metsloomaühing ei taha olla selline organisatsioon, kes sõnadega teeb suure linna aga kätega ei suuda väikest liivalossigi ehitada. "Me tõesti teeme metsloomade ja lindude heaks kõik, mis me suudame. Ja seda suuresti just tänu inimestele, kes meisse usuvad," sõnas ta.

"Ma palun inimestel võimalusel toetada annetusega Eesti metsloomaühingu tegevust, et saaksime ehitada puure ja osta taas toitu juurde. Vaid koos saame muuta Eesti kõigile paremaks paigaks," ausus Võsujalg.