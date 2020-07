"Unustatud mõisad" Järvamaal: Aruküla mõis avas huvilistele enda uksed

Aruküla mõisas võttis külastajaid vastu Anne Muhk, kes on ühtlasi ka Koeru koolis õpetaja. Muhk ütles, et "Unustatud mõisate" käigus on ta Koeru mõisa tutvustanud alates 2016. aastast. Ta selgitas, et 2015. aastal tuli mõis suurest üle miljoni euro maksnud remondist ning siis oli huvi maja vastu väga suur.