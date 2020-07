Ambla-Aravete kooli direktor Madli Põder ütles eelmise aasta detsembris, et temal saab Ambla koolimajas peagi täis 20 aastat ja fassaaditööd on selle aja jooksul kogu aeg jutuks olnud. Ta kirjeldas talvel, et olukord on üsna nutune ning mõnes kohas paistavad läbi fassaadi isegi seina sisekihid.