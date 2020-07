Projekt Õpsid alustas albumi salvestamist

Projekt Õpsid jagab sotsiaalmeedias ka katkeid sellest, kuidas salvestamine stuudios edeneb.

Bändi üks liikmeid, Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants, rääkis juuni alguses, et tegutsetud on poolteist aastat. Selle aja jooksul pole sugugi vaid kavereid mängitud, vaid ka ise laule kirjutatud. Tundus, et nüüd on õige hetk kaheksa lugu plaadi näol välja anda.

Prants kinnitas, et pärast albumi ilmumist tuleb kindlasti ka esitluskontsert. Mõlgutatud on isegi üle-eestilisele tuurile mineku mõtteid. Prants täheldas, et neil on üsna hea meeskond ja häid abilisi ka väljaspool bändi koosseisu.