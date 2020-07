Järvamaa orienteerumismeistrid selgusid tormises vihmasajus

Meeste 9,99 km ja 20 kontrollpunktiga rajal oli võistlustules 28 meest. Kiireim oli Eesti seiklusspordi tipptiimi kuuluv Timmo Tammemäe klubist SK100 ajaga 1:03.23. Järvamaa meistriks krooniti Tiit Poopuu Paidest, kellele järgnesid Kaarek Kallas OK JOKA-st ja Margus Marrandi Türilt. Naiste 6,9 km ja 16 KP-ga rajal võitis Maret Vaher OK Põlva Kobrasest ajaga 1:09.25.

Noormeeste M16 klassi 5,1 km ja 12 KP-ga rajal oli 17 noormehe seas nobedaim Markus Kaljur Harju OK-st ajaga 40:32. Järvamaa parim oli Raiko Alliksaar Amblas SK-st, kellel järgnesid Kerto Kaasiku Ambla SK-st ja Maarius Kotsulim Türi Spordikoolist. Neidude N16 klassi 3,7 km ja 11 KP-ga rajal oli 19 neiu seas kiireim Herta Kesküla Hiiumaa OK/Hiiumaa Spordikoolist ajaga 56:37. Kolmandana aja saavutas Järvamaa parimana Roosi Rütman OK JOKA-st ajaga 1:05.00, kellele järvakatest järgnesid Helena Raava OK JOKA ja Anna-Liisa Leiten Ambla SK-st.

Meesveteranide M50 vanuseklassi 6,6 km ja 16 KP-ga rajal võitis 37 mehe konkurentsis Kaido Nurja OK Nõmmest ajaga 51.19. Järvamaa meistriks tuli Raul Laas Paides, kellele järgnesid Kalju Toomas Ambla SK-st ja Matti Betlem OK JOKA-st. Naiste sama vanuseklassi 3,8 km ja 10 KPga rajal olid 32 võistleja seas nobedaim Siiri Poopuu Türilt ajaga 48.03. Järvamaa meistrivõistluste kahvatumad medalid võitsid Rita Ojala Türilt ja Elina Lasseron OK JOKA-st.