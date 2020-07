Rannavalvurid kutsusid relvataolise esmega lapsi ähvardanud noormehele politsei

G4S rannavalvurid Türi ja Paide rannas toovad esile lastevanemate eeskujulikku käitumist. Lastel hoitakse silm peal ja see on aidanud ennetada võimalikke õnnetusi. Sel rannahooajal on G4S vetelpäästjatel tulnud veest välja tuua mitmeid uppumisohtu sattunud lapsi. Türi ja Paide rannas ei ole selliseid õnnetusi õnneks olnud.