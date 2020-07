Bussireisijad on uuenenud peatus.ee portaaliga hädas

Bussireisijate sõnutsi ajab neid segadusse näiteks see, et kui vana portaal pakkus välja konkreetseid peatusi, siis uus portaal pakub ühe kohanimega välja märksa rohkem variante. Näiteks kui trükkida sisse Roosna-Alliku, tuleb sellele 12 erinevat vastet ning portaali kasutajaid ajab see segadusse: milline on siis õige variant või on kõik variandid õiged?