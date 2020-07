Järvamaad läbiv rongiliin populaarsemate hulka ei mahu

„Teadaolevalt oli I poolaasta keeruline – ülemaailmne pandeemia mõjutab paljusid, eriti tugevalt aga ühistransporti. Kui esimestel kuudel kasvas sõitjate arv aastatagusega võrreldes üle 10%, siis liikumispiirangute rakendudes jäi meile kriisi haripunktis kliente alles kõigest kümnendik. Tegime jõupingutusi selleks, et liiklus siiski igal pool säiliks ning inimestel oleks võimalik vajalikud sõidud teha – reisijate puuduse tõttu olime küll sunnitud sõiduplaani kärpima, kuid ühtegi liini me ei sulgenud ja hakkasime rongiliiklust taas tihendama juba enne eriolukorra lõppu,“ kommenteeris Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

„Suve saabudes on rõõm näha, et ka rongireisijate arv on jälle kasvuteel, kuigi sõitjaid oli juunis endiselt kolmandiku võrra vähem. Sellegipoolest sõidavad rongid enamikul liinidel, sealhulgas Tallinna ja Tartu vahel juba tavapärase sagedusega. Vaid nendel lõikudel, kus raudtee remonttööd rongiliiklust takistavad, on väljumisi mõnevõrra vähem,“ lisas Kongo. „Eelkõige käib jutt läänesuunast, kus loodame augusti keskel taas sõidugraafikut tihendada. Samuti ootame aasta lõppu, mil on tänu vahepeal tehtud remonttöödele võimalik mitmetel liinidel sõiduaega lühendada ja pakkuda klientidele seega veelgi paremat ja kiiremat teenust.“