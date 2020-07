Tudengid tulid paidelaste koduustele koputama

Poolteist aastat aega ja vaeva, harjutamist ja koolitamist, et minna suvel Ameerikasse raamatuid müüma – ja siis polegi see piirangute tõttu võimalik! Eesti tudengid ei lasknud aga pead norgu ja lõid käed hoopis Lastefondiga. Kui seni on uusi püsiannetajaid värvatud kaubanduskeskustes, siis piirangute tõttu tehakse suvisel perioodil seda hoopis ukselt-uksele.

Kuidas annetuste kogujad ustele koputavad?

Lastefondiga teeb koostööd 20-30 Eesti tudengit. Kõik tudengid jagatakse vastavalt elukohtadele kolme erinevasse gruppi ning hakatakse töötama erinevates Eesti linnades. Alustatud on juba Harjumaal, Lääne-Virumaal, Jõgevamaal, Võru- ja Valgamaal. Tundengid on koolitatud ning pöörduvad organiseeritult, et olla kindel, et ühele uksele mitu korda ei koputata.

Kuidas ära tunda Lastefondi püsiannetuse kogujad?

Annetuse kogujad on tudengid ning nad kannavad alati Lastefondi logoga kaelakaarti, millel on nende pilt ja nimi. Nimekiri annetuste kogujatest on ära toodud allpool. Uuest nädalast on peas iga tudengil ilus Lastefondi logoga valge müts.

Annetajad koguvad ainult püsiannetusi, sularaha vastu ei võta – nii on võimalik neid petturitest eristada. Püsiannetus on võimalik vormistada kas läbi Lastefondi kodulehekülje või vastavat blanketti kasutades.

Suur tänu lahketele Eesti inimestele, kelle annetused aitavad meil tasuda raskelt haigete laste raviarveid. Karl, üks projektis kaasa löövatest tudengitest, jagab muljeid: “See on kõige lahedam suvepraktika, mida tudeng saab proovida, et panna ennast valmis iseseisvaks eluks ja arendada suhtlusoskust. Kõige parem on see, et saab tekitada hea tunde inimestele, kes annetavad ja veel parema tunde neile, kes abi saavad”